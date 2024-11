Nel 2024, il governo italiano ha introdotto importanti bonus per i lavoratori dipendenti e le Partite IVA, con l’obiettivo di sostenere le categorie più vulnerabili e incentivare l’occupazione in settori chiave dal 2025. In questo articolo, esploreremo i principali bonus disponibili, i requisiti per accedervi e le modalità di richiesta.

1. Bonus Chef: Credito d’Imposta di 6000 Euro

Cosa è?

Il Bonus Chef è un credito d’imposta fino a 6000 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, dedicato ai lavoratori del settore ristorativo.

Come richiederlo?

Le domande possono essere presentate a partire dal 27 febbraio 2023. È fondamentale seguire le istruzioni specifiche fornite dal governo per garantire una corretta richiesta.

2. Bonus Lavoratori Dipendenti 2023

Novità del Decreto Lavoro

Recentemente, il Decreto Lavoro è stato approvato dal Senato con 96 voti favorevoli. Questa misura prevede nuovi bonus per i lavoratori dipendenti, anche se i dettagli specifici su come funzioneranno sono ancora in fase di definizione.

3. Bonus Natale e Tredicesima

A chi spetta?

Il Bonus Natale sarà erogato insieme alla tredicesima mensilità e spetta ai lavoratori dipendenti. Anche i neo-disoccupati che hanno avuto un contratto di lavoro nel 2024 potranno beneficiarne.

Modalità di pagamento

Il bonus verrà accreditato in busta paga, assicurando un sostegno economico in vista delle festività.

4. Bonus di 350 Euro dagli Enti Bilaterali Agricoli

Dettagli

Gli Enti Bilaterali Agricoli hanno stanziato un bonus di 350 euro per sostenere i lavoratori del settore agricolo, erogato senza necessità di presentare l’ISEE.

Obiettivo

Questa misura ha come obiettivo di aiutare i nuclei familiari a far fronte a spese quotidiane e sanitarie.

5. Accesso Facilitato al Bonus Natale tramite NoiPA

Come funziona?

Da novembre, NoiPA offre una funzionalità self-service per facilitare la richiesta del Bonus Natale, semplificando il processo per i dipendenti pubblici.

I bonus introdotti nel 2024 rappresentano un importante sostegno per i lavoratori dipendenti e le Partite IVA in Italia. È fondamentale per i beneficiari informarsi e seguire le procedure corrette per accedere a queste agevolazioni. Assicurati di controllare regolarmente le comunicazioni ufficiali per rimanere aggiornato sulle novità e le scadenze.