Il 2025 porta con sé una serie di misure e bonus per sostenere le persone anziane, in particolare quelle in condizioni di fragilità economica o di salute. Di seguito una panoramica sulle principali agevolazioni previste.

Bonus Badante e Colf

Dal 2025, sarà introdotto un nuovo Bonus Badante in via sperimentale. Questa agevolazione mira a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di colf e badanti per l’assistenza agli anziani over 80.

Beneficio: esonero dai contributi previdenziali fino a 3.000 euro annui, per una durata massima di due anni.

Requisiti:

ISEE del datore di lavoro non superiore a 6.000 euro.

L’anziano deve essere titolare di indennità di accompagnamento.

Scadenza: 31 dicembre 2025.

Questa misura si differenzia dalla precedente, prevista per il 2024, che offriva un sostegno meno mirato e senza limiti ISEE.

Bonus Assistenza Anziani 2025

Un’altra misura introdotta è il Bonus Assistenza Anziani, destinato agli ultraottantenni non autosufficienti.

Dettagli: contributo economico per coprire le spese di caregiver o badanti.

Requisiti:

Condizioni gravi certificate dall’INPS ai sensi della Legge 104/92.

Reddito inferiore a 6.000 euro.

Titolare di indennità di accompagnamento.

Carta Acquisti Over 65

La Carta Acquisti proseguirà nel 2025, offrendo un sostegno economico per le spese di prima necessità.

Dettagli:

Ricarica bimestrale di 80 euro.

Utilizzabile per acquisti alimentari, farmaci, spese sanitarie e utenze (luce e gas).

Destinatari: over 65 con un reddito basso.

Assegno di Inclusione

Introdotto nel 2024, l’Assegno di Inclusione sarà disponibile anche nel 2025.

Beneficiari: famiglie in difficoltà economica, inclusi individui con almeno 67 anni.

Importo:

Fino a 7.650 euro all’anno (630 euro mensili).

Bonus aggiuntivo di 1.800 euro annui per coprire spese di affitto.

Assegno Sociale

L’Assegno Sociale rimane un punto fermo per il sostegno agli anziani in difficoltà.

Importo: poco più di 500 euro al mese per 13 mensilità.

Requisiti: reddito personale o familiare al di sotto di una soglia determinata annualmente.

Esenzioni per Anziani

Ticket Sanitario: esenzione per over 65 con reddito familiare sotto i 36.151,98 euro.

Ticket Pronto Soccorso: esenzione nelle stesse condizioni di reddito.

Canone RAI: esenzione per over 75 con reddito annuo non superiore a 8.000 euro, purché non titolari di un proprio reddito.

Le misure previste per il 2025 mostrano un impegno a migliorare le condizioni di vita degli anziani, con interventi mirati sia per il sostegno economico sia per l’assistenza personale. Tuttavia, molte agevolazioni richiedono requisiti stringenti, come un reddito molto basso o specifiche certificazioni. È fondamentale che gli interessati si informino con anticipo per sfruttare al meglio queste opportunità.