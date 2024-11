Nel 2025, molti bonus e incentivi che oggi conosciamo scompariranno. La Legge di Bilancio 2025 porterà a una revisione significativa delle agevolazioni fiscali, con l’eliminazione di diverse misure che hanno sostenuto cittadini e imprese in vari settori. In questo articolo ti forniremo un’analisi dettagliata di quali bonus non saranno rinnovati e quando scadranno, così da poterti preparare al meglio.

Bonus 2025: Elenco Completo di quelli che Scadranno

Se stai pensando di approfittare degli incentivi attuali, è fondamentale conoscere le date di scadenza. Ecco i principali bonus che non saranno più disponibili nel 2025:

1. Ecosismabonus (Riqualificazione Energetica Edifici)

Scadenza: 31 dicembre 2024

Cosa cambia: L’Ecosismabonus per la riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici scadrà nel 2024. Dopo tale data, sarà possibile usufruire solo dell’Ecobonus tradizionale, ma con aliquote ridotte e limitazioni per le seconde case.

2. Bonus Caldaie (Sostituzione Caldaie ad Alta Efficienza)

Scadenza: A partire dal 2025

Cosa cambia: Non sarà più possibile beneficiare di detrazioni per l’acquisto e l’installazione di caldaie ad alta efficienza. Il bonus, che copriva il 50%-65% delle spese, sarà abolito.

3. Bonus Verde (Sistemazione Giardini e Aree Verdi)

Scadenza: 31 dicembre 2024

Cosa cambia: Il bonus che supporta la sistemazione di giardini e spazi verdi privati sarà eliminato a partire dal 2025.

4. Bonus Pellet e Bonus Acqua Potabile (Stufe e Sistemi di Potabilizzazione)

Scadenza: A partire dal 2025

Cosa cambia: Entrambi i bonus, introdotti come crediti d’imposta, saranno aboliti. Non sarà più possibile usufruire delle agevolazioni per l’acquisto di stufe a pellet e sistemi di potabilizzazione dell’acqua.

5. Bonus Colonnine di Ricarica (Veicoli Elettrici)

Scadenza: 31 dicembre 2024

Cosa cambia: L’incentivo per l’installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche, che copriva fino all’80% delle spese, non sarà più disponibile nel 2025.

6. Bonus Carburante per Lavoratori (Settore Privato)

Scadenza: A partire dal 2025

Cosa cambia: Il bonus carburante per i lavoratori dipendenti del settore privato, fino a 200 euro, non verrà più erogato dal 2025. Il Governo rivedrà il sistema dei fringe benefit, ma senza introdurre voucher per il carburante.

7. Bonus Decoder e TV (Standard DVBT-2/HEVC)

Scadenza: 31 dicembre 2024

Cosa cambia: Il bonus per l’acquisto di TV e decoder compatibili con i nuovi standard di trasmissione (DVBT-2/HEVC) sarà eliminato nel 2025.

8. Bonus Internet da 100 Euro (Fibra Ottica e Banda Larga)

Scadenza: A partire dal 2025

Cosa cambia: L’incentivo per l’acquisto di abbonamenti alla fibra ottica e banda larga sarà abolito nel 2025, rendendo meno accessibile la connessione veloce a casa.

Cosa Significa questa Riforma dei Bonus?

Con la Legge di Bilancio 2025, il Governo intende razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche, concentrando gli incentivi su settori prioritari come la transizione ecologica, l’energia rinnovabile e la mobilità sostenibile. Tuttavia, ciò comporterà la fine di alcune agevolazioni esistenti che sono state utilizzate largamente da cittadini e famiglie negli ultimi anni.

Settori Rilanciati e Settori Abbandonati

La razionalizzazione degli incentivi porterà una maggiore attenzione verso il settore dell’energia e la sostenibilità. In particolare, si prevede che continueranno ad essere incentivati i bonus legati a interventi di efficientamento energetico e quelli per le auto elettriche. Al contrario, le agevolazioni per dispositivi tecnologici e altre spese domestiche vedranno una progressiva eliminazione.

Come Prepararsi alla Fine di Questi Bonus?

Se desideri usufruire di uno di questi incentivi prima che scadano, è fondamentale non procrastinare. Le scadenze sono imminenti, e alcuni bonus richiedono la presentazione di domande o l’inizio di lavori prima della fine dell’anno. Ecco alcuni suggerimenti per non perdere queste opportunità:

Verifica le scadenze: Controlla i termini per la presentazione delle domande e la realizzazione dei lavori.

Sfrutta gli ultimi mesi: Approfitta dei bonus per migliorare la tua casa o acquistare dispositivi tecnologici prima che le agevolazioni vengano eliminate.

Informati sui nuovi incentivi: Preparati alle novità del 2025, che potrebbero concentrarsi maggiormente su eco-incentivi e sostenibilità.

Il 2025 segnerà un cambiamento importante per i bonus e gli incentivi in vigore. Molti di questi scompariranno, mentre altri potrebbero subire modifiche. Per chi desidera approfittare delle agevolazioni attuali, è essenziale agire entro la fine dell’anno. Rimani aggiornato sulle scadenze e prepara la tua casa o attività in tempo per sfruttare gli ultimi vantaggi fiscali disponibili.