Le forze dell’ordine hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici, con la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale. Durante l’operazione, che ha coinvolto gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, i Carabinieri della Stazione di Portici e personale della Polizia Municipale, sono identificate 125 persone, di cui 31 con precedenti penali, e una di queste è denunciata per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Sono inoltre controllati 50 veicoli e sanzionate 30 violazioni al Codice della Strada.

Tentato furto in via Gianturco

Nel corso dei controlli, una segnalazione ha portato gli agenti ad intervenire presso alcuni box in via Gianturco per un tentativo di furto. Gli operatori, arrivati rapidamente sul posto, hanno notato una serranda aperta e la serratura elettrica manomessa. All’interno di uno dei box, un uomo stava tentando di rubare, ma alla vista degli agenti ha cercato di fuggire. Dopo un breve inseguimento, è finito bloccato e trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di 17 cm, diversi strumenti per lo scasso e un set di chiavi inglesi appena sottratto dal box.