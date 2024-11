Da oggi, chi perde il lavoro avrà accesso automatico alla nuova piattaforma digitale SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Promossa dal Ministero del Lavoro, SIISL rappresenta un importante passo avanti per supportare i disoccupati nel trovare un nuovo impiego o accedere a percorsi di riqualificazione professionale.

Cos’è SIISL e Come Funziona

SIISL è una piattaforma digitale che agisce come un ponte tra chi cerca lavoro e le aziende alla ricerca di personale. La sua peculiarità sta nell’iscrizione automatica: chi presenta domanda di disoccupazione, come Naspi o Dis-Coll, sarà automaticamente registrato al sistema con un profilo personalizzato.

Come Completare il Profilo

Ogni utente può accedere alla piattaforma per completare il proprio profilo inserendo:

Competenze professionali.

Esperienze lavorative pregresse.

Tipologie di lavoro desiderate.

Opportunità Offerte dalla Piattaforma

Proposte di lavoro personalizzate. SIISL utilizza l’intelligenza artificiale per proporre opportunità mirate in base al profilo dell’utente.

Percorsi di formazione ad hoc. Gli utenti potranno accedere a corsi di formazione utili a migliorare le loro competenze e ad ampliare le possibilità di reinserimento lavorativo.

Annunci delle aziende. Anche le imprese e gli enti di formazione possono pubblicare le loro offerte per trovare candidati idonei.

Vantaggi per i Disoccupati e le Aziende

Per i disoccupati:

Accesso ampio: Un bacino di offerte lavorative e formative più vasto.

Personalizzazione: Proposte su misura basate su competenze e interessi.

Facilità d’uso: Un’interfaccia intuitiva che rende semplice l’interazione con il sistema.

Per le aziende:

Possibilità di trovare talenti mirati grazie a profili completi e aggiornati.

Ottimizzazione dei processi di selezione, riducendo tempi e costi.

Innovazione e Gratuità: Un Nuovo Strumento per il Lavoro

Con SIISL, il Ministero del Lavoro mira a rendere più rapido ed efficace il reinserimento lavorativo dei disoccupati. Grazie all’impiego di intelligenza artificiale, la piattaforma suggerisce percorsi e opportunità che rispondono alle esigenze specifiche di ogni utente, migliorando così le prospettive di carriera.

Caratteristiche Chiave

Innovazione: Utilizzo di tecnologie avanzate per il matching tra domanda e offerta.

Gratuità: Accesso libero e gratuito per tutti gli utenti, disoccupati e aziende.

Inclusione sociale: Strumento fondamentale per ridurre il gap occupazionale.

SIISL rappresenta una svolta per il mercato del lavoro italiano, offrendo ai disoccupati strumenti concreti per ritrovare un’occupazione o per acquisire nuove competenze. Grazie alla personalizzazione delle proposte e alla facilità d’uso, questa piattaforma innovativa punta a migliorare il sistema di inclusione sociale e lavorativa, rendendo il processo di ricerca del lavoro più accessibile, veloce ed efficace.