Renato Benedetto Caiafa, 19 anni, si è presentato spontaneamente presso la questura di Napoli, ammettendo di essere responsabile della morte di Arcangelo Correra, 18 anni. Il giovane è stato fermato dalla polizia e ha raccontato agli agenti della Squadra Mobile che stava maneggiando una pistola quando, per cause ancora in fase di accertamento, il colpo è partito accidentalmente, colpendo Correra alla testa.

I Reati Contestati a Caiafa

A Caiafa vengono contestati i reati di ricettazione e porto abusivo d’arma. Inoltre, il giovane è stato denunciato per omicidio colposo, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La polizia, sotto la direzione della Procura di Napoli, sta ancora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Indagini in Corso

Le indagini proseguono per fare luce sull’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo ulteriori elementi per determinare eventuali responsabilità e verificare la provenienza dell’arma utilizzata.