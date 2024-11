La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo in seguito alla tragica morte di Margaret Spada, una giovane di 22 anni originaria della provincia di Siracusa. La ragazza è deceduta il 7 novembre scorso durante un intervento di rinoplastica in un ambulatorio di un centro medico a Roma. Gli indagati, al momento, sono il titolare della struttura e suo figlio, entrambi medici.

La Dinamica dei Fatti

Secondo le ricostruzioni iniziali, Margaret si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione di un’anestesia locale, poco prima di procedere con l’intervento di rinoplastica. La giovane si era recata al centro medico in compagnia del fidanzato, arrivando dalla Sicilia per sottoporsi all’operazione, che aveva scelto dopo aver visto una pubblicità del centro sui social media. Il caso, affidato al pm Erminio Amelio, è ora oggetto di approfondite indagini da parte dei carabinieri del NAS, incaricati di chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità.

Mancanza di Documentazione e Dubbi sulle Procedure

Nel corso delle prime verifiche, i NAS hanno riscontrato gravi irregolarità. La struttura, che non mostrava alcuna insegna esterna, non sarebbe risultata in possesso di documentazione relativa all’intervento. Non è stata trovata infatti alcuna cartella clinica, consenso informato o registrazione formale della procedura. Questi elementi potrebbero rappresentare gravi violazioni delle normative sanitarie e sollevano preoccupazioni sulla sicurezza e sulle pratiche seguite nel centro medico.

Il Dolore della Famiglia e la Ricerca della Verità

La famiglia di Margaret, ancora in stato di shock e dolore, si è affidata all’avvocato Alessandro Vinci per ottenere risposte. “I genitori e la sorella sono circondati dall’affetto di tante persone, ma sono immersi in un dolore indescrivibile,” ha dichiarato il legale, che ha sottolineato la volontà della famiglia di fare luce sulle cause esatte della morte della giovane e di chiarire ogni aspetto legato all’intervento.