La finale di Miss Vesuvio 2024 al Teatro Umberto di Nola è stata una serata di emozioni e bellezza, impreziosita da un forte messaggio sociale contro la violenza sulle donne. Le vincitrici di questa sedicesima edizione sono Inna Ercole, eletta Miss Vesuvio 2024, e Aurora Giordano, incoronata Miss Vesuvio Curvy. Entrambe raccolgono il testimone dalle reginette uscenti Federica Pavone e Anastasia Kopil.

Una serata di celebrazione e sensibilizzazione

Condotta con eleganza e brio da Sabrina D’Amore ed Enzo Catapano, la serata ha offerto un mix perfetto tra la solennità della competizione e momenti di leggerezza. Madrina dell’evento è stata Naomi Buonomo, già vincitrice di una fascia di Miss Vesuvio e oggi nota al pubblico televisivo, che ha incoraggiato le concorrenti a credere nei loro sogni, ispirandole con la sua esperienza personale.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento musicale di Maria Antonia Castaldo, patrocinato dalla famiglia Arciello di Unieuro – San Giuseppe, che ha emozionato il pubblico nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro il cyberbullismo.

La serata è stata impreziosita dalla coreografia della Movin’up, che ha trasmesso un messaggio potente contro la violenza sulle donne, in linea con l’impegno sociale del concorso.

Un lungo percorso di valorizzazione territoriale

Miss Vesuvio 2024 è il culmine di un viaggio che ha toccato cinquanta tappe in tutta la Campania, raccontando le bellezze e le storie dei territori attraverso un format social innovativo.

I patron del concorso, Anna Maione e Nicola Pinto, hanno sottolineato l’importanza del progetto:

«Miss Vesuvio non è solo una competizione, ma un’occasione di aggregazione, formazione e spesso un trampolino di lancio per le aspiranti modelle e artiste. Il nostro impegno è basato su trasparenza, serietà e passione».

Un trampolino per i sogni

Il concorso si conferma un appuntamento di rilievo per la Campania, non solo per celebrare la bellezza ma anche per lanciare messaggi sociali importanti e promuovere il talento. Miss Vesuvio 2024 non è solo una serata di premiazioni, ma un evento che incarna la forza dei sogni e il valore dell’impegno collettivo.