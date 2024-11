I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in collaborazione con la stazione locale di Ischia, hanno identificato e denunciato un 17enne di Forio per lesioni personali aggravate. L’episodio, avvenuto nei pressi di una discoteca situata su Corso Vittoria Colonna, ha visto il giovane coinvolto in un’aggressione ai danni di due coetanei.

I fatti

Secondo le ricostruzioni, il 17enne avrebbe ferito due ragazzi durante un alterco scoppiato nelle vicinanze del locale notturno. Le vittime hanno riportato ferite che hanno richiesto cure mediche, spingendo le autorità ad avviare un’indagine immediata per risalire al responsabile.

Provvedimenti in corso

Il minore, oltre alla denuncia per lesioni personali aggravate, potrebbe essere sottoposto a un provvedimento di divieto di accesso ai locali pubblici. Questa misura, comunemente nota come “DASPO urbano,” mira a prevenire ulteriori episodi di violenza nelle aree di aggregazione giovanile.

La reazione delle autorità

L’intervento tempestivo dei Carabinieri sottolinea l’importanza di contrastare fenomeni di violenza giovanile, soprattutto in luoghi pubblici frequentati da molti giovani. L’episodio rappresenta un campanello d’allarme per il territorio, dove è sempre più necessario vigilare sulla sicurezza.