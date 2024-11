Il porto di Salerno teatro di un ritrovamento drammatico: nove migranti, tra cui una donna incinta, un minore e un uomo con problemi cardiaci, sono scoperti in un container a bordo di una nave cargo turca. Quattro di loro sono trasportati in ospedale per ricevere cure mediche, mentre la polizia, con Digos e Squadra Mobile, ha avviato indagini per chiarire le circostanze di questo viaggio disperato.

Nuovo Sbarco al Porto di Salerno

Sempre oggi, è previsto lo sbarco di 37 migranti siriani dalla nave Aita Mari. Una riunione in Prefettura nel pomeriggio servirà a organizzare l’accoglienza, come di consueto in questi casi. Attualmente, non si conoscono ancora le condizioni di salute dei migranti a bordo della nave, ma si prevede una complessa operazione di gestione dell’emergenza umanitaria.

Indagini sui Flussi Migratori e Frodi Lavorative

Parallelamente, emerge un quadro di sfruttamento e illegalità legato all’immigrazione nel Salernitano. 3.339 istanze di assunzione per lavoratori extracomunitari sono state bloccate e revocate dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro e dalla Guardia di Finanza. Le istanze, inoltrate da 142 aziende attive in agricoltura, edilizia e assistenza domestica, sono risultate collegate a sodalizi criminali.

Queste aziende sono sospettate di aver utilizzato i Decreti Flussi (2021-2024) per presentare false richieste di manodopera con l’obiettivo di favorire l’ingresso illegale di migranti in Italia.