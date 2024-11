A meno di 24 ore dall’inaugurazione del Maximall Pompeii, presentato come il centro commerciale più moderno d’Europa, un imprevisto ha suscitato preoccupazione tra i responsabili del progetto. Nella mattinata del 26 novembre, una tubatura dell’acqua avrebbe ceduto all’interno della struttura, causando un allagamento nei corridoi principali che ospitano i negozi.

L’incidente: un video testimonia la perdita

Secondo le prime informazioni, la rottura della tubatura ha provocato una grave perdita d’acqua, con infiltrazioni che hanno interessato anche gli ambienti sottostanti. Un video girato dall’interno, che mostra il danno e l’acqua che scorre nei corridoi, è stato rapidamente condiviso sui social e su WhatsApp, diventando virale in poche ore.

L’incidente arriva in un momento cruciale, con l’apertura riservata agli ospiti prevista per domani, 27 novembre 2024, e l’apertura ufficiale al pubblico il giorno successivo.

Intervento immediato per rispettare i tempi

Nonostante il problema, le squadre tecniche sono già all’opera per riparare il danno. Gli interventi prevedono:

Sostituzione della tubatura danneggiata.

Drenaggio degli ambienti allagati.

Controlli approfonditi sull’infrastruttura per evitare ulteriori problematiche.

Secondo quanto riferito, i lavori proseguiranno senza sosta per garantire che tutto sia pronto per l’evento inaugurale.

Maximall Pompeii: un progetto ambizioso

Il Maximall Pompeii, situato al confine tra Pompei e Torre Annunziata, rappresenta un investimento ambizioso, con una struttura innovativa che ospita non solo negozi, ma anche aree di intrattenimento, spazi culturali e ristoranti. L’attesa per l’apertura è alta, con migliaia di visitatori previsti nei primi giorni.