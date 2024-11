Il Maximall Pompeii aprirà ufficialmente il 28 novembre a Torre Annunziata, vicino agli iconici scavi di Pompei. Con oltre 150 negozi e 30 ristoranti, questo centro commerciale di nuova concezione è progettato per diventare una delle strutture più belle e moderne d’Europa.

Ecco una panoramica dettagliata dei negozi e ristoranti che troverete al suo interno:

Abbigliamento e Accessori

Un’ampia selezione di marchi di moda per tutti i gusti:

Sport e casual: Adidas, Nike, The North Face, Timberland, New Balance, Skechers, Foot Locker.

Fast fashion: Bershka, Zara, OVS, Pull & Bear, Mango, Stradivarius.

Fashion e lusso: Calvin Klein, Boss, Patrizia Pepe, Guess, Tommy Hilfiger, Max&Co.

Intimo e accessori: Intimissimi, Yamamay, Victoria’s Secret, Calzedonia.

Moda per bambini: Guess Kids, Harmont & Blaine Junior, Mayoral, Tezenis Kids.

Alimentare

Per gli amanti delle dolcezze:

Caramelle &…; La Bottega del Tartufo; Milka.

Bellezza e Salute

Una vasta gamma di opzioni per la cura del corpo e la bellezza:

Profumerie e cosmetici: Sephora, Douglas, Yves Rocher, Kiko Milano, Wycon Cosmetics, Rituals.

Ottica e salute: Salmoiraghi e Viganò, VisionOttica, Grand Vision, Lama Optical.

Casa e Arredamento

Articoli per la casa con alcuni dei migliori marchi del settore:

Bialetti, Kasanova, La Maison, Re Sole.

Elettronica

Per gli appassionati di tecnologia e gadget:

Expert, R-Store (rivenditore Apple), La Casa de Las Carcasas, Tim, Vodafone, Wind Tre.

Cultura e Tempo Libero

Libri, gioielli e articoli per il tempo libero:

Libri: Mondadori Bookstore.

Gioielli: Bluespirit, D’Amante, Giovanni Raspini, Stroili, Pandora, Swarowski.

Gadget e lifestyle: Flying Tiger, Legami, Hamleys.

Servizi

Includono tutto il necessario per rendere l’esperienza al Maximall Pompeii completa e comoda:

Kipoint, Ripara Phone, Tabacchi, Unicredit, Viaggia Quasi Gratis.

Ristoranti, Pizzerie e Bar

L’offerta gastronomica spazia dalla cucina tradizionale italiana allo street food internazionale:

Caffetterie: Caffè del Professore, Caffè Moreno, Caffè Vergnano, Starbucks.

Pizzerie: Sorbillo, Pizzeria Da Michele, Alice Pizza.

Fast food e street food: KFC, McDonald’s, Doppio Malto, La Piadineria, Toastiamo.

Cucina italiana e internazionale: Mama Eat, Miscusi, Signorvino, Poke House.

Il Maximall Pompeii promette un’esperienza di shopping e intrattenimento senza eguali, diventando un punto di riferimento per i visitatori e un’attrazione imperdibile per chi si trova in visita a Pompei e dintorni.