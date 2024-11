Un appello urgente al sindaco di Castellammare di Stabia è stato lanciato dalla lista civica Stabia Unica, preoccupata per la possibile rimozione del nome “Castellammare” dalle brochure promozionali della società Marina di Stabia – Porto di Pompei. L’allarme è stato lanciato in un comunicato, evidenziando come tale decisione, se confermata, rappresenterebbe non solo una questione di campanilismo, ma un danno significativo per l’immagine e la visibilità della città.

Un danno d’immagine per Castellammare

Secondo Stabia Unica, l’accordo tra Castellammare e Pompei per la promozione del porto sotto un unico brand aveva l’obiettivo di rilanciare internazionalmente il territorio. La rimozione del nome di Castellammare, quindi, rischierebbe di svalutare un’iniziativa strategica per la città. “La cancellazione di Castellammare comprometterebbe la nostra promozione globale,” si legge nella nota.

La richiesta d’intervento al sindaco

L’attenzione di Stabia Unica si sposta poi sull’amministrazione comunale, ponendo interrogativi sul ruolo e la conoscenza del sindaco riguardo a questa vicenda. “Ci chiediamo se il sindaco fosse a conoscenza di questa situazione e, se sì, perché ha mantenuto il silenzio su una questione di tale gravità,” afferma il comunicato. Se invece l’amministrazione fosse stata all’oscuro, il gruppo esprime incredulità, sottolineando la necessità di una maggiore vigilanza.

Un invito agli investitori, ma con rispetto per l’identità cittadina

La lista Stabia Unica tiene a specificare che la propria intenzione non è ostacolare l’economia locale o gli investitori. “Apprezziamo e incoraggiamo chi sceglie di investire nel nostro territorio,” conclude la nota. Tuttavia, viene ribadito che è fondamentale fare luce su questa vicenda e, se necessario, intervenire per tutelare gli interessi di Castellammare.