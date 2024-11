Un profondo lutto ha colpito la comunità di Gioia Tauro e il corpo di Polizia di Stato. Marco De Angelis, 32 anni, originario di Aversa (Caserta), è stato trovato privo di vita nella sua stanza a causa di un malore improvviso.

La scoperta e i soccorsi

Il giovane poliziotto avrebbe dovuto prendere servizio nella mattinata di ieri presso il commissariato di Gioia Tauro, ma non si è mai presentato al lavoro. Preoccupati per la sua assenza, i colleghi hanno lanciato l’allarme. Purtroppo, al loro arrivo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dell’agente.

Un giovane in servizio lontano da casa

Marco De Angelis prestava servizio in Calabria, presso il commissariato di polizia di Gioia Tauro, a centinaia di chilometri dalla sua città natale, Aversa. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti non solo i colleghi, ma anche la comunità locale, che ha voluto esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia del giovane agente.

Il ricordo di Marco

Sebbene i dettagli della sua scomparsa siano ancora in fase di chiarimento, il malore improvviso che lo ha colpito sottolinea la necessità di prestare attenzione alla salute di chi è quotidianamente impegnato in servizi di grande responsabilità. La morte di Marco De Angelis è un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano, descrivendolo come una persona dedita al proprio lavoro e generosa verso il prossimo.