A Latina, un uomo si è sentito male dopo aver consumato un pasto in un ristorante di pesce. I sintomi manifestati, secondo una nota dei carabinieri, erano compatibili con una tossinfezione alimentare o una reazione allergica, dopo aver mangiato tonno e alici. A seguito del suo malore, sono intervenuti i carabinieri del NAS, che hanno effettuato un controllo approfondito nel locale.

Risultati del controllo

Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: Il ristorante è stato chiuso immediatamente.

Mancanza di procedure HACCP: Non erano state adottate le misure di autocontrollo necessarie per garantire la sicurezza alimentare.

Sequestro di 400 kg di alimenti: Tra cui prodotti vegetali, carni e pesce, sia cotti che crudi, conservati in condizioni di promiscuità e privi di etichettatura. Questi alimenti, ritenuti potenzialmente pericolosi, sono stati avviati alla distruzione.

Multa al titolare: Il gestore del locale è stato sanzionato con una multa di 3.000 euro.

Analisi in corso

Gli alimenti consumati dal cliente, in particolare il tonno e le alici, sono stati campionati e saranno sottoposti a rigorose analisi di laboratorio per verificare la presenza di contaminanti o allergeni non dichiarati.