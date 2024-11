Una tragedia ha scosso Casalnuovo quando un operaio 60enne è morto in seguito a una lite con il suo genere (papà del nipotino), sotto gli occhi di decine di persone che stavano aspettando l’uscita dalla scuola dei loro figli. L’incidente è avvenuto fuori dalla scuola Aldo Moro di Viale dei Pini, in un contesto di tensione che purtroppo ha avuto un esito drammatico. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola.

La vittima: Emanuele, una persona apprezzata da tutti

La vittima si chiamava Emanuele, ed era un uomo ben conosciuto e rispettato nel suo quartiere. Lavorava come operaio presso lo stabilimento Alitech di Napoli. Chi lo conosceva lo ricorda come una persona “buona e gentile”. La sua morte ha suscitato profonda tristezza e shock tra i suoi familiari e conoscenti.

La dinamica della lite e del decesso

Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti, Emanuele si trovava davanti alla scuola per prendere il nipotino e riportarlo a casa della madre. Emanuele e il genero si erano sentiti al telefono in mattinata, ma quando si sono incontrati, la discussione è degenerata. Il motivo del litigio sarebbe stato legato alla volontà del genero di vendere l’auto che la figlia utilizzava per accompagnare i bambini a scuola. La lite, che ha avuto toni accesi, ha visto i due protagonisti in un acceso scambio verbale che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe aver avuto conseguenze fatali per Emanuele.

Secondo alcune fonti, durante la discussione, Emanuele sarebbe stato colpito da un infarto fulminante, forse causato proprio dall’intensità dello scontro. La vittima si è quindi accasciata a terra, mentre la situazione continuava a farsi sempre più tesa. Nonostante l’arrivo tempestivo di un’autoambulanza del 118, per Emanuele non c’è stato più nulla da fare.

Le indagini in corso

Immediatamente dopo l’accaduto, sono giunti sul posto i carabinieri e la polizia locale. Il genere della vittima è stato condotto negli uffici della locale tenenza dei carabinieri per essere ascoltato. La Procura di Nola è stata informata del decesso e ha disposto il sequestro della salma per comprendere le reali cause della morte. Anche se le prime ipotesi indicano un infarto, solo un esame più approfondito potrà chiarire la situazione.

Alcuni testimoni oculari, che erano presenti al momento dell’incidente, potrebbero fare chiarezza sugli eventi che hanno portato alla tragedia. Secondo voci non ufficiali, il genero della vittima aveva avuto anche problemi con la moglie, e alcune denunce sarebbero state presentate dalla donna nei suoi confronti. Tuttavia, al momento, queste informazioni non sono state confermate dalle forze dell’ordine, che mantengono un rigido riserbo sulla vicenda.

Il gesto di affetto per Emanuele

La tragedia ha suscitato una grande emozione tra i residenti del quartiere. Poco dopo l’incidente, qualcuno ha deposto un mazzetto di fiori nel punto esatto in cui Emanuele si è accasciato a terra. Accanto ai fiori, un piccolo biglietto recitava: «Buon viaggio Emanuele, ti vorremo sempre bene». Un gesto di affetto che ha commosso tutti coloro che conoscevano l’operaio e che non potranno dimenticare il tragico epilogo di quella giornata.