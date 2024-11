L’INPS ha comunicato i dettagli relativi ai pagamenti delle pensioni di dicembre 2024 e gennaio 2025, consentendo ai pensionati di organizzarsi con maggiore precisione, sia per accrediti bancari sia per ritiri in contanti agli uffici postali.

Pagamento pensioni dicembre 2024

Date e modalità

Accredito bancario: disponibile a partire da lunedì 2 dicembre 2024.

Questo slittamento è dovuto al fatto che il 1° dicembre, primo giorno del mese, cade di domenica, quando le banche sono chiuse.

Ritiro in contanti agli uffici postali: sarà necessario rispettare la turnazione alfabetica, come di consueto.

Calendario per il ritiro presso Poste Italiane

Lunedì 2 dicembre: Cognomi dalla A alla C

Martedì 3 dicembre: Cognomi dalla D alla K

Mercoledì 4 dicembre: Cognomi dalla L alla P

Giovedì 5 dicembre: Cognomi dalla Q alla Z

Questa suddivisione garantisce una gestione più fluida degli accessi agli sportelli, riducendo le attese.

Pagamento pensioni gennaio 2025

Data di erogazione

L’INPS ha già reso noto che la prima pensione del nuovo anno sarà pagata a partire da venerdì 3 gennaio 2025.

Questa data rappresenta il primo giorno utile dopo il periodo festivo di Capodanno. Anche in questo caso, per chi ritira in contanti presso gli uffici postali, sarà necessario attendere il calendario alfabetico che verrà comunicato successivamente.

Importanza del pagamento di gennaio

Questa mensilità è particolarmente attesa, poiché segue il periodo natalizio, tradizionalmente caratterizzato da spese significative. Conoscere con certezza la data di pagamento consente ai pensionati di pianificare meglio il proprio bilancio.

Consigli per una gestione ottimale

Controllo del cedolino: L’INPS mette a disposizione il cedolino pensione di dicembre sul proprio sito. Verificare eventuali trattenute o voci straordinarie può evitare sorprese.

Organizzazione per il ritiro: Per chi ritira in contanti, è utile rispettare rigorosamente il giorno di turnazione indicato, così da evitare disagi.