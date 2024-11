In Italia, le pensioni future rischiano di essere sempre più basse a causa del passaggio completo al sistema contributivo e della mancanza di stipendi sufficientemente alti per garantire una pensione adeguata. Per fronteggiare questo scenario, è fondamentale valutare la possibilità di costruire una pensione integrativa attraverso fondi pensione complementari. Questa scelta rappresenta una soluzione efficace per assicurarsi una rendita aggiuntiva che integri quella erogata dall’INPS.

Il Ruolo Cruciale della Pensione Complementare

L’adesione ai fondi pensione in Italia è ancora bassa rispetto ad altri Paesi europei: solo il 26% dei cittadini nati tra il 1965 e il 1994 ha aderito a un fondo pensione. Questo ritardo può avere ripercussioni significative sulle pensioni future, soprattutto in un contesto in cui il tasso di sostituzione (rapporto tra l’ultimo stipendio e la pensione percepita) è sempre più basso. Moneyfarm, società di consulenza finanziaria, ha recentemente lanciato un nuovo allarme sulla necessità di aderire alla previdenza integrativa per evitare drastici ridimensionamenti delle entrate future.

Quanto Bisogna Versare per Assicurarsi una Buona Rendita Integrativa

Secondo Moneyfarm, con un contributo medio annuo di circa 2.004 euro, si può arrivare a garantirsi una rendita mensile di circa 295 euro al netto delle imposte. Tuttavia, molte persone trovano difficoltà a risparmiare questa cifra. Un’opzione a costo zero è destinare al fondo pensione il TFR, generalmente conservato in azienda.

La Situazione delle Donne e dei Giovani

La situazione è particolarmente preoccupante per le giovani donne, che spesso affrontano carriere discontinue e un basso tasso di adesione alla previdenza complementare (appena il 17% per le donne tra i 30 e i 39 anni). Questi fattori rendono ancora più difficile ottenere una pensione futura adeguata.

Pianificare il Futuro Finanziario

In un contesto di crescente incertezza previdenziale, è sempre più importante pianificare per tempo la propria pensione. Investire in un fondo pensione integrativo può rappresentare una valida soluzione per evitare difficoltà economiche una volta raggiunta l’età pensionabile.