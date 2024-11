Con l’aumento del costo della vita che pesa sulle famiglie, l’INPS annuncia l’erogazione di un bonus economico di 170 euro per sostenere le categorie più vulnerabili. L’importo, legato all’Assegno Unico, sarà accreditato direttamente sui conti correnti dei beneficiari nei prossimi giorni.

Cos’è il Bonus di 170 euro?

Il bonus di 170 euro rientra nell’Assegno Unico Universale, una misura economica introdotta per supportare le famiglie con figli a carico. Questa agevolazione, erogata dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni dei figli, mira a garantire un aiuto concreto per le spese familiari, specialmente in un contesto economico segnato dall’aumento dell’inflazione.

Come viene calcolato l’importo?

L’importo medio è di 170 euro per figlio, ma può aumentare in base a specifiche condizioni:

Maggiorazioni per entrambi i genitori lavoratori.

Aumenti per famiglie numerose o con figli disabili.

Arretrati, qualora spettino somme non erogate nei mesi precedenti.

Chi ha diritto al bonus?

Il diritto al bonus dipende da alcuni requisiti legati all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e alle caratteristiche del nucleo familiare. Tra i potenziali beneficiari:

Famiglie con figli minori o giovani fino a 21 anni.

Donne in gravidanza dal settimo mese.

Nuclei familiari che rispettano i limiti economici previsti per accedere all’Assegno Unico.

Quando arriveranno i pagamenti?

L’INPS ha già avviato le procedure per l’accredito, con i pagamenti che verranno completati entro questa settimana. La maggior parte dei beneficiari dovrebbe ricevere l’importo intorno alla metà del mese, come avviene regolarmente per l’Assegno Unico.

Come verificare il diritto al Bonus?

Per sapere se si ha diritto all’accredito:

Accedere al portale INPS con SPID, CIE o CNS.

Consultare la sezione relativa all’Assegno Unico.

Controllare lo stato del pagamento nella propria area riservata.

Un aiuto fondamentale per le famiglie italiane

Questo bonus rappresenta un sostegno importante per tante famiglie, aiutandole a fronteggiare le difficoltà legate all’aumento delle spese quotidiane. Chi rientra nei requisiti previsti potrà beneficiare di questa misura già a partire dai prossimi giorni.

Per ulteriori informazioni o per verificare eventuali arretrati, si consiglia di contattare l’INPS o il proprio CAF di riferimento.