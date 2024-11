Episodio sconcertante al termine della sfida di Prima Categoria campana tra Virtus Monteforte Irpino e Durazzano Calcio, disputata sul campo di Altavilla Irpina. La partita, conclusasi con il punteggio di 2-1 per i padroni di casa, è stata segnata da un parapiglia generale che ha coinvolto giocatori e, in modo drammatico, anche l’arbitro Mariana Grimaldi, della sezione di Ercolano.

La dinamica della rissa

Subito dopo il fischio finale, la tensione in campo è esplosa: alcuni giocatori delle due squadre si sono spintonati al centro del terreno di gioco. L’arbitro Grimaldi, nel tentativo di riportare la calma, si è trovata nel cuore della ressa e, secondo quanto documentato da Sport Channel 214, è crollata a terra, probabilmente a causa di una spinta accidentale.

L’intervento dell’arbitro e il nuovo crollo

Nonostante il colpo subito, la Grimaldi si è rialzata rapidamente ed ha preso provvedimenti disciplinari, estraendo due cartellini rossi: uno per un giocatore della Virtus Monteforte e uno per il Durazzano Calcio. Tuttavia, pochi istanti dopo, l’arbitro è crollata nuovamente al suolo, questa volta toccandosi la testa. A quel punto è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

I soccorsi e le indagini

La guardia medica locale è intervenuta per prestare le prime cure all’arbitro, mentre sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale per raccogliere informazioni sull’accaduto. La situazione è ora al vaglio delle autorità sportive e della giustizia ordinaria, per individuare eventuali responsabilità dirette nella rissa.

Un triste capitolo per il calcio dilettantistico

Quanto accaduto ad Altavilla Irpina rappresenta un episodio grave che accende i riflettori sull’importanza di garantire la sicurezza in campo, sia per i giocatori che per gli ufficiali di gara. La Federazione potrebbe decidere di intervenire con provvedimenti disciplinari severi nei confronti delle squadre coinvolte.