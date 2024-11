Un episodio ad alta tensione si è verificato ieri sera all’ingresso di Benevento, quando un SUV Maserati Levante è intercettato dalla Polizia dopo essere avvistato in fuga dalla zona di Pietrelcina. La fuga ad alta velocità, probabilmente dopo aver compiuto uno o più furti, ha rischiato di trasformarsi in un maxi incidente, ma grazie alla prontezza dei riflessi degli agenti della Volante della Questura sannita, si è evitato il peggio.

L’inseguimento è iniziato vicino agli svincoli per la Tangenziale di Benevento, a soli duecento metri dalla rotonda dei Pentri. Gli agenti hanno prontamente intercettato il SUV Maserati e sono entrati in azione, dando il via a un inseguimento lungo la Statale Telesina. Durante la corsa, il conducente del veicolo fuggitivo ha compiuto una manovra pericolosa, invadendo la corsia opposta, dove si trovavano le auto della polizia. Fortunatamente, grazie a un’abile manovra, gli agenti sono riusciti ad evitare lo scontro e a mettere in sicurezza la situazione.

Nonostante l’intensità della fuga e la guida spregiudicata del conducente, che ha messo in pericolo anche gli altri automobilisti, le forze dell’ordine non sono riuscite a fermarlo a causa della velocità elevata del SUV e della condotta pericolosa del fuggitivo. Gli agenti hanno continuato a seguirlo lungo la Telesina, ma la Maserati Levante è riuscita a guadagnare terreno, rendendo impossibile l’arresto immediato.