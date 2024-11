Una folla commossa si è riunita ieri nella chiesa Santa Maria La Cava e Sant’Alfio a Lentini per dare l’ultimo saluto a Margaret Spada, la 22enne tragicamente scomparsa durante un intervento di rinoplastica a Roma. La comunità, stretta intorno alla famiglia, ha partecipato con dolore e silenziosa solidarietà ai funerali della giovane, la cui vita è stata spezzata troppo presto.

Le Parole del Parroco e della Famiglia

Durante l’omelia, don Maurizio Pizzo ha espresso il dolore collettivo per questa perdita devastante:

«La perdita di una ragazza che ha ancora una vita davanti è una perdita per tutta la comunità. La vita a volte ci riserva docce gelate che ci travolgono, facendoci riscoprire tutti più fragili, più impotenti, più vulnerabili.»

Particolarmente toccanti le parole della sorella Emanuela, che ha voluto ricordare l’amore che Margaret condivideva con il suo fidanzato:

«Ciao stellina mia, voglio prometterti che resterò sempre al fianco del tuo principe perché ti ha amato per 9 anni.»

Indagini in Corso sulla Clinica

Intanto, proseguono le indagini sulla morte di Margaret, avvenuta durante un intervento che si è trasformato in tragedia. Due medici del centro privato di Roma, dove è stato eseguito l’intervento, sono attualmente indagati.

Gli inquirenti hanno acquisito presso gli uffici della Regione Lazio i documenti relativi alle autorizzazioni della clinica, già al centro di sospetti per presunte irregolarità burocratiche. Saranno ascoltati a breve i medici coinvolti, mentre la famiglia di Margaret attende giustizia per chiarire le cause del decesso.