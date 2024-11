Una tragedia ha colpito la comunità di Ceccano, in provincia di Frosinone, intorno alle 2 della notte scorsa. Riccardo Pizzuti, un ragazzo di soli 20 anni, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre era alla guida dell’auto della madre, una Peugeot 206. Il giovane stava facendo un giro con due amici, un ragazzo di 19 anni e uno di 16, tutti e tre reduci da una serata insieme.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Riccardo stava percorrendo la strada che attraversa l’area industriale di Ceccano, al confine con Frosinone, e si trovava a pochi minuti da casa quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. La Peugeot 206 è andata a sbattere contro lo spartitraffico in acciaio, ribaltandosi e carambolando sulla carreggiata.

Durante il ribaltamento, Riccardo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando gravi ferite che non gli hanno dato scampo. Nonostante i tempestivi interventi del personale del 118 e dei Carabinieri, i tentativi di rianimazione sono risultati inutili e il giovane è morto sul colpo. I due amici che si trovavano con lui sono stati feriti, ma fortunatamente in maniera lieve, e sono stati trasportati all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Le indagini e l’affetto della comunità

Il personale sanitario e le forze dell’ordine, tra cui i Carabinieri del Radiomobile di Frosinone e della stazione di Giuliano di Roma, sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso. La Procura della Repubblica di Frosinone ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle cause che hanno portato alla tragica morte di Riccardo. All’alba, dopo aver completato gli accertamenti, la salma del giovane è stata restituita ai familiari con il nulla osta per i funerali.

Riccardo Pizzuti: una vita spezzata troppo presto

Riccardo Pizzuti era un giovane con tutta la vita davanti, amato dalla sua famiglia e dagli amici. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nella comunità di Ceccano, che lo ricorderà come una persona solare e affettuosa. Le autorità e i cittadini esprimono il loro cordoglio ai familiari e agli amici del giovane, colpiti da questa tragica perdita.