“Mi avete spezzato il cuore voi due principesse, il mio dolore è immenso, è indescrivibile.” Con queste parole, Lucia Occhibelli, mamma di Sara e Aurora Esposito, esprime il suo dolore per la perdita delle figlie gemelle, scomparse tragicamente a soli 26 anni nell’esplosione di una fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Ercolano.

Lucia ha condiviso su Facebook un breve video e alcune immagini delle sue due “principesse,” accompagnando il post con una frase che racchiude tutto il suo strazio. Il post ha subito ricevuto decine di commenti: amici, conoscenti e anche persone sconosciute hanno voluto mostrare vicinanza, solidarietà e cordoglio in un momento così drammatico.

Una tragedia che colpisce al cuore

Sara e Aurora Esposito, giovani mamme originarie di Marigliano, hanno perso la vita mentre lavoravano per guadagnare qualcosa per i loro bambini. Lavoravano in condizioni precarie e pericolose, nella fabbrica che preparava botti per le celebrazioni di Capodanno.

L’esplosione ha distrutto non solo la fabbrica, ma anche le vite di tre giovani, tra cui le due gemelle e il 18enne Samuel Tafciu.

Il cordoglio di una comunità intera

Le parole di Lucia Occhibelli rappresentano non solo il dolore di una madre, ma il lutto di una comunità intera, quella di Marigliano, che si stringe attorno alla famiglia Esposito. Il sindaco Peppe Jossa ha definito le vittime “sacrificate” su un altare di lavoro irregolare e senza regole, sottolineando la necessità di giustizia per questa tragedia.

Un dolore condiviso sui social

Il post di Lucia è diventato uno spazio virtuale di condivisione del dolore, dove le persone hanno espresso parole di conforto e vicinanza. Commenti carichi di affetto e partecipazione, nel tentativo di lenire, almeno in parte, una ferita che rimarrà per sempre aperta.