Una tragedia sconvolgente ha colpito la comunità di Botricello, in provincia di Catanzaro, dove una sequenza di eventi drammatici ha portato alla morte di una madre e al grave ferimento della sua bambina di sette anni.

La dinamica degli eventi

In mattinata, la bambina è precipitata dalla finestra della stanza che divideva con la madre all’interno di una casa famiglia per persone con disagio mentale. La piccola, dopo la caduta, è stata soccorsa con prontezza e trasportata in ambulanza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro in gravi condizioni. Fortunatamente, nonostante i traumi subiti, non sarebbe in pericolo di vita, secondo i medici.

Mentre la bambina veniva curata in terapia intensiva, la madre, sopraffatta dal dolore e dallo sconforto per quanto accaduto, si è tolta la vita lanciandosi da una finestra al quinto piano dell’ospedale. La donna, affetta da problemi di salute mentale, era ospitata insieme alla figlia nella casa famiglia di Botricello da circa due anni.

Le indagini

Le autorità competenti stanno cercando di chiarire gli eventi. I Carabinieri di Sellia Marina stanno indagando sull’incidente della bambina, che sembra essere stato un tragico errore. La Polizia di Stato e la Squadra Mobile di Catanzaro stanno ricostruendo con precisione le circostanze del suicidio della madre, per il quale non sembrano emergere dubbi sulle dinamiche.

La reazione della comunità

Il sindaco di Botricello, Simone Puccio, ha espresso il dolore dell’intera comunità, definendo quanto accaduto “il dramma di tutti”. Ha aggiunto che la comunità seguirà da vicino l’evolversi della situazione, augurandosi la piena ripresa della bambina.