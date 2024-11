Ieri la Prefettura di Napoli, in coordinamento con il Questore di Napoli, ha dato il via a un’importante operazione per contrastare irregolarità e illegalità nelle aree della movida dei quartieri Chiaia e Decumani. L’operazione, parte di una strategia più ampia per garantire la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego di un ampio schieramento di forze dell’ordine e personale specializzato.

Dettagli dell’Operazione

Centinaia di operatori, tra cui agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e personale dell’ASL Napoli, hanno partecipato all’operazione. Quest’ultimo ha fornito supporto medico e infermieristico, contribuendo alle verifiche sulla salute pubblica.

Durante i controlli, sono stati ispezionati 16 esercizi commerciali, con un focus specifico sul rispetto delle norme di sicurezza alimentare e sanitaria.

Risultati dei Controlli

I controlli hanno portato a risultati significativi:

70 prescrizioni per violazioni in ambito di salute e sicurezza alimentare.

Oltre 30 kg di generi alimentari sequestrati per irregolarità.

Sanzioni amministrative per un totale di circa 21.500 euro.

Un’attenzione particolare è stata rivolta a due esercizi commerciali in via Mezzo Cannone, dove sono stati rinvenuti e sequestrati:

617 bombolette di protossido di azoto.

8 sifoni e numerose confezioni di palloncini.

Protossido di Azoto: Un Rischio per la Salute

Il protossido di azoto, noto come “gas esilarante”, è un farmaco ad uso medico con proprietà analgesiche e anestetiche. Tuttavia, il suo utilizzo improprio come sostanza ricreativa, particolarmente diffuso tra i giovani per lo “sballo del sabato sera”, rappresenta un rischio grave per la salute.

Effetti Collaterali:

Disturbi neurologici seri.

Rischio di morte legato alle modalità di assunzione impropria.

La vendita di questa sostanza nei bar o in altri esercizi non autorizzati è illegale e oggetto di stretti controlli da parte delle autorità.