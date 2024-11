Il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha recentemente effettuato una serie di controlli in 700 mense scolastiche su tutto il territorio italiano, rivelando carenze preoccupanti dal punto di vista igienico e strutturale. Questo monitoraggio, avviato all’inizio dell’anno scolastico, ha interessato mense di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dagli asili fino alle università.

Risultati dei Controlli e Violazioni Riscontrate

I controlli dei NAS hanno evidenziato numerose irregolarità, tra cui:

Scarsa igiene: Presenza di insetti ed escrementi di roditori nei locali di alcune mense.

Qualità e quantità del cibo: Pasti serviti agli studenti spesso insufficienti e di scarsa qualità.

Mancanza di tracciabilità: Inadeguate etichettature sugli alimenti, alcuni dei quali scaduti o conservati in condizioni inadeguate.

Allergeni non segnalati: Alcune mense non riportavano correttamente la presenza di allergeni nei pasti, un’informazione essenziale per la sicurezza dei bambini.

Complessivamente, sono state registrate 225 violazioni amministrative e penali, con sanzioni pecuniarie pari a circa 130.000 euro. Nei casi più gravi, i NAS hanno proceduto con il sequestro di punti cottura e dispense per alimenti per un totale di circa 350 chilogrammi di cibo mal conservato o etichettato in modo irregolare, con un valore stimato di 5 milioni di euro.

I Provvedimenti Presi

In alcune città, le irregolarità rilevate hanno richiesto interventi immediati:

Treviso: Sequestro amministrativo di un centro educativo per l’infanzia, privo di autorizzazione per la gestione della refezione scolastica e senza registrazione sanitaria.

Pescara: Sospensione delle attività di manipolazione e somministrazione di cibo in un asilo nido a causa di gravi carenze igienico-sanitarie.

Caserta: Denuncia del titolare di una ditta di ristorazione scolastica per frode. È stato scoperto che venivano applicate etichette fraudolente della ditta su pasti prodotti da altre aziende.

La Dichiarazione dei NAS: Messaggio di Rigore per la Sicurezza Alimentare

Il tenente colonnello Gianpaolo Greco ha dichiarato che i controlli si intensificano all’inizio dell’anno scolastico per inviare un chiaro segnale di attenzione, ma ha assicurato che tali verifiche continueranno su tutto il territorio nazionale. “Non intendiamo creare allarmismi,” ha precisato il colonnello, sottolineando che i controlli mirati sono stati indirizzati verso strutture già segnalate dalle ASL o dai cittadini, e che in generale il panorama italiano resta “tendenzialmente sano.”