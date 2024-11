Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio ad Ascea, in provincia di Salerno, dove un giovane di 23 anni, di origine indiana, è stato investito da un treno. L’episodio è accaduto nei pressi della stazione ferroviaria, coinvolgendo l’Intercity che collega Roma a Reggio Calabria.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla Polizia Ferroviaria (Polfer), il giovane si sarebbe gettato volontariamente sui binari al passaggio del treno. L’impatto è stato fatale, e il 23enne è deceduto sul colpo. Le autorità stanno indagando per confermare le circostanze del tragico evento.

Interruzioni sulla linea Napoli-Reggio Calabria

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione ferroviaria. La linea Napoli-Reggio Calabria è stata momentaneamente bloccata per consentire gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.

Sono stati segnalati:

Ritardi sia per i treni regionali che per quelli di Alta Velocità.

Cancellazioni di alcuni convogli sulla tratta interessata.

Le autorità al lavoro

Gli agenti della Polfer stanno effettuando ulteriori verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto. La principale ipotesi è quella di un gesto volontario, ma gli accertamenti proseguono per escludere altre possibilità.

Impatto sul traffico ferroviario

Eventi di questo tipo non solo rappresentano tragedie umane, ma comportano anche significative interruzioni nel sistema di trasporto. I viaggiatori sono invitati a consultare gli aggiornamenti di Trenitalia o delle altre aziende ferroviarie per monitorare in tempo reale la situazione dei treni.

Un appello alla prevenzione

Questo drammatico episodio sottolinea l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del benessere psicologico. È fondamentale ricordare che chiunque si trovi in difficoltà può rivolgersi a enti e associazioni che offrono supporto e ascolto. Il numero di emergenza Telefono Amico Italia (800 863 000) è attivo per chi ha bisogno di aiuto.