La connessione a Internet è ormai un pilastro della vita moderna, indispensabile per lavoro, studio e intrattenimento. Con la pandemia, l’importanza di una rete stabile e veloce è diventata ancora più evidente, spingendo il governo italiano a introdurre il Bonus Internet, un’agevolazione economica per promuovere la diffusione della banda larga nelle famiglie italiane. Tuttavia, il futuro di questa misura, attiva fino al 2024, appare incerto per gli anni successivi, lasciando molte famiglie nell’incertezza.

Cos’è il Bonus Internet?

Il Bonus Internet è un incentivo studiato per abbattere le barriere economiche che ostacolano l’accesso alla banda larga, favorendo il miglioramento della qualità della vita e l’adozione di tecnologie moderne. Con un contributo di 100 euro, il bonus consente di:

Ridurre i costi di attivazione di una nuova connessione.

Coprire parzialmente i canoni mensili di abbonamenti a banda larga.

La misura si rivolge in particolare alle famiglie con una connessione inadeguata o assente, semplificando l’accesso senza necessità di pratiche burocratiche complesse: lo sconto è applicato direttamente dai fornitori di servizi internet.

A Chi È Rivolto

Il Bonus Internet è destinato a due categorie principali:

Famiglie senza connettività domestica: nuclei che non hanno mai avuto una connessione internet o che l’hanno disattivata per motivi economici.

Famiglie con connessioni lente: chi dispone di una velocità di download inferiore a 30 Mbps, ormai insufficiente per attività come videoconferenze, streaming HD o didattica a distanza.

Un ulteriore requisito prevede che le famiglie richiedenti non abbiano avuto una connessione attiva nei sei mesi precedenti.

Accesso Senza Limiti di Reddito

Una delle caratteristiche distintive di questa misura è l’assenza di limiti ISEE, che la rende accessibile a un pubblico più ampio rispetto ad altre agevolazioni sociali. Per richiedere il bonus non è necessario presentare alcuna domanda formale: l’intero processo è gestito dai fornitori di servizi internet, che applicano lo sconto automaticamente.

Per verificare la disponibilità del bonus, le famiglie devono semplicemente controllare l’adesione del proprio operatore e seguire le comunicazioni ufficiali di Infratel, l’ente responsabile del progetto.

Durata e Futuro del Bonus Internet

Il Bonus Internet è valido per un massimo di 24 mesi, ma la misura potrebbe non essere rinnovata oltre il 2024. Attualmente, il governo italiano non ha previsto risorse nel bilancio per estendere l’iniziativa al 2025 o agli anni successivi.

Questa mancata conferma potrebbe lasciare molte famiglie, specialmente quelle con difficoltà economiche, prive di un supporto cruciale per accedere a una connessione veloce e affidabile. Una situazione analoga riguarda anche il bonus decoder pensionati, la cui durata è stata limitata.

Le Conseguenze dell’Interruzione

Senza un rinnovo del Bonus Internet, il divario digitale rischia di ampliarsi, penalizzando le fasce più vulnerabili della popolazione. Famiglie con connessioni lente o assenti potrebbero rimanere escluse da opportunità fondamentali, aggravando le disuguaglianze in ambiti come l’istruzione, il lavoro e l’inclusione sociale.