Sono stati pubblicati i bandi per le due procedure ordinarie dei concorsi destinati agli Insegnanti di Religione Cattolica. I candidati interessati avranno tempo per presentare la domanda di partecipazione dal 5 novembre fino al 4 dicembre 2024 (ore 23:59).

Posti Disponibili

I concorsi copriranno 1.928 posti in totale, suddivisi come segue:

927 posti per la scuola dell’infanzia e primaria

1.001 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Requisiti per la Partecipazione

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso del certificato d’idoneità diocesana, rilasciato dall’Ordinario diocesano competente per territorio, o coloro che sono in possesso dei titoli di qualificazione professionale necessari.

Modalità di Iscrizione

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, attraverso il Portale Unico del reclutamento, disponibile al sito www.inpa.gov.it. Per completare l’iscrizione, è previsto un contributo di segreteria di 10 euro, da versare tramite il sistema «Pago in rete».

Struttura della Selezione

Il concorso prevede una prova scritta selettiva, della durata di 100 minuti, seguita da una prova orale e dalla valutazione dei titoli di qualificazione professionale.

Scadenza della Domanda

I candidati dovranno inviare la loro domanda entro e non oltre il 4 dicembre 2024, ore 23:59.