A partire dal 2 dicembre 2024, le aziende operanti nel settore della moda possono fare richiesta per una nuova misura di sostegno al reddito introdotta dal Decreto Legge n. 160/2024. La misura è stata creata per supportare le imprese che, a causa della crisi economica che sta investendo il comparto, non avrebbero potuto usufruire degli ordinari strumenti di integrazione salariale per esaurimento dei periodi autorizzati. La misura è destinata alle aziende con un numero medio di dipendenti pari o inferiore a 15 nel semestre precedente.

Le condizioni per la richiesta

Secondo la circolare n. 99 pubblicata dall’INPS il 26 novembre, i datori di lavoro che operano nei settori descritti nell’allegato 1 della circolare possono presentare domanda di sostegno per periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa che si sono verificati a partire dal 29 ottobre 2024. La richiesta può riguardare un massimo di 9 settimane di trattamenti, con periodi che devono essere completati entro il 31 dicembre 2024.

Tempistiche per l’invio delle domande

Le domande devono essere inviate dal 3 al 17 dicembre 2024. Questo sostegno è quindi pensato per aiutare le aziende in difficoltà, concedendo loro un aiuto economico per superare il periodo di crisi e continuare la loro attività.

Misure temporanee per un settore in difficoltà

Questa nuova misura si inserisce in un quadro di misure emergenziali per fronteggiare la situazione di crisi che sta colpendo il settore della moda, in particolare per le piccole imprese. La crisi, aggravata da fattori economici e globali, ha messo a dura prova le aziende, con significative difficoltà a mantenere i livelli occupazionali e a far fronte agli impegni salariali.

L’INPS ha dunque attivato questo intervento, che offre una boccata di ossigeno per le aziende più piccole e per i lavoratori del settore, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione e incentivare la ripresa del comparto.