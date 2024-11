L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha annunciato un’importante novità per agevolare la regolarizzazione delle posizioni contributive dei cittadini e delle imprese. L’avviso è stato comunicato tramite il messaggio n. 3662/2024 e si riferisce a una nuova procedura chiamata “Ve.R.A./Simulazione Durc”. Questa innovazione mira a semplificare il processo di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), necessario per certificare la regolarità dei pagamenti verso INPS, Inail e le Casse edili.

Cosa Cambia con la Procedura “Ve.R.A.”

Grazie a progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la nuova procedura Ve.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale) consentirà ai contribuenti e ai loro rappresentanti di visualizzare direttamente eventuali anomalie o irregolarità che impediscono il rinnovo del DURC. L’INPS invierà notifiche preventive, avvisando i contribuenti e i loro delegati 30 o 15 giorni prima della scadenza del DURC in corso, tramite e-mail, SMS o PEC, se emergono debiti o irregolarità.

Come Funziona il Servizio “Ve.R.A./Simulazione Durc”

Il sistema si articola in due sezioni principali:

Verifica Regolarità (Ve.R.A.) – Permette al titolare o al legale rappresentante di consultare eventuali situazioni debitorie o irregolarità in tempo reale, così da poter intervenire prima della scadenza del DURC.

Simulazione Durc – Consente di visualizzare una simulazione della propria posizione, anticipando se eventuali debiti impediranno il rilascio del DURC. Questo strumento mira a ridurre i tempi di attesa e le difficoltà legate alla regolarizzazione.

La Nuova Delega Master per la Gestione delle Posizioni Contributive

Un’altra innovazione riguarda la Delega Master, una nuova tipologia di delega che permette di affidare la gestione delle proprie posizioni contributive a un unico intermediario, senza interferire con le altre deleghe già attive. Questo delegato master ha la facoltà di:

Consultare le anomalie segnalate sul codice fiscale assegnato;

Avviare processi di regolarizzazione;

Ricevere notifiche di preavviso tra 30 e 15 giorni prima della scadenza del DURC.

Notifiche Preventive per una Regolarizzazione Tempestiva

L’INPS ha quindi predisposto un sistema di notifiche automatiche per chi è già in possesso di un DURC valido, che avviserà con un anticipo variabile sulla scadenza. Questo sistema, pensato per prevenire irregolarità contributive, offrirà ai contribuenti un margine di tempo per sanare eventuali posizioni debitorie, assicurandosi di non perdere i benefici legati al DURC.

Grazie alla nuova procedura Ve.R.A. e alla Delega Master, l’INPS punta a rendere il processo di regolarizzazione dei contributi più accessibile e tempestivo.