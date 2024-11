Il mese di dicembre 2024 rappresenta un momento cruciale per i pensionati italiani, con l’arrivo dell’atteso pagamento delle pensioni, comprensivo della tredicesima mensilità e, per alcuni, anche della quattordicesima. L’INPS ha comunicato che l’accredito sarà effettuato lunedì 2 dicembre, data unica sia per coloro che ricevono i pagamenti tramite Poste Italiane che attraverso le banche.

Data di Pagamento: 2 Dicembre 2024

Secondo le disposizioni della circolare INPS n. 1 del 2024, il pagamento delle pensioni avviene sempre nel primo giorno bancabile del mese. Per dicembre, tale data corrisponde al 2 dicembre 2024.

I pensionati che utilizzano Poste Italiane possono:

Ritirare le somme accreditate direttamente in contanti.

Effettuare prelievi in autonomia presso gli sportelli Postamat, utilizzando un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o una Postepay Evolution.

Consiglio di Poste Italiane: Per evitare assembramenti e ridurre i tempi di attesa, si suggerisce di recarsi agli uffici postali in tarda mattinata o nel pomeriggio, preferendo i giorni successivi al 2 dicembre.

Tredicesima Mensilità

Con l’accredito di dicembre, tutti i pensionati riceveranno la tredicesima, calcolata sulla base della pensione lorda e del numero di mesi di trattamento ricevuti nell’anno. La formula standard è:

Retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati / 12.

L’importo della tredicesima è quindi proporzionale al tempo in cui il pensionato ha percepito la pensione nel corso del 2024.

Quattordicesima: A Chi Spetta?

Non tutti i pensionati riceveranno la quattordicesima mensilità, che è riservata a chi soddisfa specifici requisiti anagrafici e reddituali. In particolare, nel dicembre 2024, la quattordicesima sarà erogata a circa 200.000 pensionati, ovvero:

Coloro che hanno perfezionato i requisiti richiesti dal:

1° agosto 2024 (sistemi integrati);

1° luglio 2024 (gestione pubblica);

31 dicembre 2024.

Coloro che sono diventati titolari di pensione durante il 2024 e rispettano i limiti di reddito ed età previsti.

Requisiti principali:

Età minima: 64 anni.

Limiti di reddito: definiti annualmente dall’INPS.