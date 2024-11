Buone notizie per chi cerca lavoro nel settore pubblico: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud hanno annunciato nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di numerosi professionisti. Ecco tutte le informazioni sui bandi e le posizioni disponibili.

Agenzia delle Entrate: 340 Nuove Assunzioni

L’Agenzia delle Entrate è in cerca di 340 funzionari per diverse attività. I profili ricercati includono:

150 figure professionali per il supporto alle attività di adempimento collaborativo e fiscalità internazionale.

60 tecnici per la gestione dei servizi e dei processi di logistica.

6 funzionari tecnici per l’analisi delle banche dati relative al patrimonio e al mercato immobiliare.

49 funzionari gestionali per la gestione di gare e contratti pubblici, nonché per la prevenzione della corruzione e la protezione dei dati.

8 profili gestionali per il monitoraggio e l’analisi dei risultati del ciclo di programmazione e pianificazione degli acquisti.

67 funzionari gestionali per i processi di contabilità, bilancio, pianificazione, controllo di gestione e auditing.

Scadenze e Dettagli

Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sono già disponibili i bandi con i dettagli sulle posizioni aperte e le tempistiche di assunzione.

INPS: Assunzione di 1.069 Medici Professionisti

L’INPS ha pubblicato un bando per l’assunzione di 1.069 medici professionisti di prima fascia funzionale, con contratto a tempo indeterminato. I requisiti e le modalità di accesso sono dettagliati nel bando, disponibile sia sul portale “inPA” che sul sito istituzionale dell’INPS.

Come Presentare la Domanda

Le domande devono essere presentate entro il 4 novembre esclusivamente in forma telematica. Gli interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie nella sezione di reclutamento sul portale.

Dipartimento per le Politiche di Coesione: 2.200 Funzionari

Anche il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud ha avviato un concorso per 2.200 funzionari a tempo indeterminato. Queste assunzioni sono destinate a rafforzare la capacità amministrativa delle regioni meridionali e a migliorare la gestione dei fondi europei.

Dettagli sul Bando

Il bando è pubblicato sul portale “inPA” e prevede l’assunzione di diverse figure professionali in varie regioni del Sud Italia, oltre che presso il Dipartimento a Roma. Le domande devono essere presentate entro il 7 novembre.