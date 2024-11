L’Inps ha annunciato un piano di reclutamento ambizioso che prevede oltre 2.500 assunzioni entro la fine del 2024. La decisione, confermata dal comunicato ufficiale del 20 settembre, mira a rafforzare l’organico dell’Istituto in risposta all’aumento delle responsabilità operative. Ecco i dettagli sui profili richiesti e i bandi aperti.

Figure Richieste e Posti Disponibili

Le assunzioni riguarderanno sia personale non dirigenziale che dirigenziale, con opportunità sia per diplomati che laureati:

Diplomati

1.800 Assistenti diplomati

Inquadrati nell’Area B, con contratto a tempo indeterminato. Non sono previsti limiti di età per la partecipazione.

Laureati e Profili Specializzati

403 Funzionari (Ispettori di vigilanza)

1.069 Medici di primo livello (per funzioni medico-legali).

920 Funzionari sanitari (di cui 781 per aree psicologiche e sociali).

142 Funzionari amministrativi.

16 Professionisti legali.

15 Dirigenti non generali.

Contratti e Modalità di Reclutamento

Le assunzioni saranno effettuate tramite concorsi pubblici, con procedure aperte sia a nuovi candidati che a personale interno per progressioni verticali. I contratti previsti sono a tempo indeterminato, con l’obiettivo di garantire stabilità ai nuovi ingressi e rafforzare i servizi offerti dall’Istituto.

Requisiti Generali per Partecipare

Diplomati: È richiesto un diploma di scuola secondaria superiore.

Laureati: Titolo di laurea specifico per i profili richiesti (es. medicina, psicologia, giurisprudenza).

Non sono previsti limiti di età per i bandi di personale non dirigenziale.

Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE.

Calendario e Come Partecipare

I bandi verranno pubblicati nell’ultimo trimestre del 2024 sul sito ufficiale dell’Inps e sulla Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami. La candidatura sarà gestita online, tramite la piattaforma dedicata dell’Inps.

Come Prepararsi

Per partecipare al concorso, si consiglia di:

Consultare i bandi ufficiali per informazioni dettagliate sui programmi d’esame.

Approfondire i temi legati alle competenze richieste, come diritto amministrativo, previdenza sociale e normativa specifica per il ruolo.

Verificare i requisiti tecnici per l’invio della domanda, compresi SPID, PEC e altri documenti richiesti.

Opportunità di Crescita

Con questa iniziativa, l’Inps punta a migliorare l’efficienza dei propri servizi, offrendo al contempo ai candidati selezionati un’opportunità di carriera in un ente pubblico di primaria importanza.