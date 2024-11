L’APE Sociale è un’indennità che permette ai lavoratori in specifiche condizioni di accedere a un anticipo pensionistico fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Introdotta nel 2017, la misura è rivolta a coloro che sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle sue forme sostitutive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata INPS. Ecco i dettagli principali da tenere a mente in vista della scadenza del 30 novembre 2024, termine entro il quale occorre presentare la domanda di verifica dei requisiti per accedere a questa misura.

Cos’è l’APE Sociale e come funziona

L’APE Sociale è un sostegno economico temporaneo per chi, pur non avendo raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia, si trova in condizioni lavorative, personali o familiari che rendono difficile continuare a lavorare. Possono richiederla:

i lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi di età,

con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni (che sale a 36 anni per le attività gravose),

che abbiano cessato ogni attività lavorativa e non percepiscano una pensione diretta.

Tra i beneficiari vi sono anche lavoratrici che possono beneficiare di una riduzione dei requisiti contributivi (fino a due anni) in base al numero di figli. Il beneficio, prorogato fino al 31 dicembre 2024, è erogato fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

Scadenza per la domanda di verifica dei requisiti

La data del 30 novembre 2024 è l’ultima utile per presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE Sociale per quest’anno. Tale verifica è necessaria per accertare il possesso dei requisiti minimi, come l’età e l’anzianità contributiva. Questa fase è preliminare e, in caso di esito positivo, si può procedere alla domanda definitiva per ricevere l’indennità. Le domande di verifica vanno presentate:

sul portale INPS con SPID, CIE o CNS,

tramite il Contact Center INPS,

o con l’assistenza di un patronato.

Cosa succede alla scadenza del 30 novembre

Se non si presenta la domanda entro il 30 novembre 2024, si perde l’opportunità di accedere all’APE Sociale fino alla prossima apertura del regime, prevista solo in caso di ulteriori proroghe. È quindi essenziale che i potenziali beneficiari si attivino tempestivamente per verificare i propri requisiti e inoltrare la richiesta.

Come fare domanda di APE Sociale

Verifica dei requisiti: Controllare l’età minima, l’anzianità contributiva e l’assenza di attività lavorativa.

Presentazione della domanda di verifica delle condizioni: Effettuare questa domanda preliminare entro il 30 novembre 2024.

Richiesta di accesso al beneficio: Successivamente, si può presentare la domanda di accesso all’indennità vera e propria.

Attendere l’esito: INPS effettuerà un’istruttoria e, in caso di approvazione, il beneficiario inizierà a ricevere l’APE Sociale fino all’età pensionabile.

Il 30 novembre 2024 rappresenta una scadenza fondamentale per chi intende accedere all’APE Sociale. La procedura è relativamente semplice, ma è essenziale completarla entro i termini. I lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste possono trarre vantaggio da questa misura per un sostegno economico temporaneo, in attesa di raggiungere l’età pensionabile.