Una vicenda singolare e controversa coinvolge P.E., un’infermiera del distretto sanitario 56 dell’Asl Napoli 3 Sud a Torre Annunziata. La donna, oltre al suo lavoro in ambito sanitario, si dedica a un’attività parallela come cartomante, pubblicizzandosi su TikTok attraverso i profili liberta7774 e pianeta.donna5. In cambio delle sue “letture” e predizioni, P.E. richiede donazioni economiche, attirando così l’attenzione delle autorità sanitarie.

Le accuse mosse all’infermiera

Secondo quanto riportato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, P.E. avrebbe utilizzato il suo ruolo di cartomante per fare predizioni su temi delicati come l’insorgenza di tumori, la necessità di chemioterapia e l’importanza della prevenzione. Questi comportamenti sono stati definiti dall’associazione come gravi e potenzialmente dannosi per le persone più vulnerabili che si affidano a tali pratiche.

In un post pubblico, Nessuno Tocchi Ippocrate, noto per la tutela del personale sanitario contro le aggressioni, ha sollevato il caso, evidenziando i rischi di confondere l’attività professionale con pratiche non supportate da evidenze scientifiche.

Inchiesta interna e rischi disciplinari

L’Asl Napoli 3 Sud ha prontamente avviato un’inchiesta interna per verificare i fatti e ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della dipendente. Se le accuse saranno confermate, P.E. rischia la sospensione dal servizio, oltre a un possibile danno reputazionale per l’azienda sanitaria di appartenenza.