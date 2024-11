Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la tranquillità della Statale Bradanica, nei pressi di Venosa (Potenza). Due uomini hanno perso la vita e un altro è rimasto gravemente ferito in un evento che ha coinvolto due mezzi pesanti. Le vittime sono un 56enne di Giffoni Sei Casali (Salerno) e un cittadino nigeriano di 26 anni, residente a Polla (Salerno). Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Intervento delle autorità e soccorsi sul posto

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Le autorità competenti stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro, che ha causato gravi disagi alla circolazione sulla strada statale. L’uomo rimasto ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova sotto stretta osservazione medica.

Incidente sul lavoro a Futani: grave un uomo di 37 anni

Un secondo episodio drammatico si è verificato a Futani (Salerno), dove un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava caricando della legna su un camion. Durante l’operazione, per cause ancora da chiarire, l’uomo è caduto riportando ferite serie.

Trasporto in eliambulanza all’ospedale di Potenza

Il 37enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, dove si trova in prognosi riservata. Le indagini sull’incidente sono affidate alle autorità locali, che stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.