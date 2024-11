Nel pomeriggio di ieri, l’Ofantina è stata teatro di una carambola tra cinque automobili, causando disagi significativi al traffico e coinvolgendo undici persone. L’incidente, avvenuto lungo il tratto della strada che collega varie località, ha portato all’intervento immediato di numerose ambulanze per prestare soccorso ai feriti. Fortunatamente, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie, le condizioni dei coinvolti non destano preoccupazioni gravi, anche se alcuni di loro sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori controlli.

Code e Traffico Bloccato in Entrambe le Direzioni

L’incidente ha causato lunghe code di auto, con rallentamenti estesi in entrambe le direzioni di marcia. Gli automobilisti, bloccati nel traffico, hanno dovuto attendere diverse ore prima che la circolazione potesse riprendere in modo regolare. Gli agenti della polizia stradale, insieme ai carabinieri delle stazioni di Montella e Volturara Irpina, sono intervenuti prontamente per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e regolare il flusso di veicoli.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Le autorità hanno lavorato alacremente per ristabilire l’ordine e consentire la riapertura della strada il più rapidamente possibile. Le indagini sono ancora in corso per capire le cause precise che hanno portato al sinistro, ma le prime ipotesi suggeriscono un possibile errore umano o una perdita di controllo da parte di uno dei veicoli coinvolti.

Sicurezza Stradale e Raccomandazioni

L’incidente rappresenta un promemoria della necessità di prestare sempre la massima attenzione durante la guida, specialmente lungo strade trafficate e con curve pericolose come l’Ofantina. Le autorità raccomandano agli automobilisti di rispettare i limiti di velocità e mantenere sempre una distanza di sicurezza adeguata per evitare situazioni simili in futuro.