Un sabato sera si è trasformato in tragedia nel Napoletano, con un grave incidente stradale che ha coinvolto due giovani lungo la strada statale 145 Sorrentina, in località Bikini, a Vico Equense.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime ricostruzioni, poco dopo la mezzanotte, un ragazzo di 18 anni originario di Castellammare di Stabia, in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muretto. Con lui viaggiava una ragazza di 17 anni, che ha riportato gravi ferite.

La vittima: Il 18enne è morto sul colpo a causa del violento impatto.

La ferita: La 17enne è stata soccorsa e trasferita d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Attualmente è ricoverata in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Indagini in Corso

I carabinieri, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non si escludono fattori come l’alta velocità o eventuali ostacoli sulla carreggiata.

La salma del giovane è stata posta a disposizione della Procura di Torre Annunziata per l’autopsia, che fornirà ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

La Movida e il Problema della Sicurezza Stradale

Questo drammatico evento riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade, soprattutto nelle aree frequentate dai giovani durante i weekend. Il tragico bilancio di questo incidente sottolinea l’importanza di misure preventive per evitare il ripetersi di simili tragedie.

La comunità locale è sotto shock per la perdita di un giovane di appena 18 anni e resta con il fiato sospeso per le condizioni della 17enne.