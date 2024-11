Un tragico incidente ha scosso ieri mattina la comunità di Olevano Sul Tusciano, quando due automobili, una Fiat Y10 e una Fiat 500, si sono scontrate lungo la strada provinciale che collega Olevano a Battipaglia. Il violento impatto ha causato la morte di un uomo di 75 anni, un pensionato residente a Olevano Sul Tusciano, mentre altre tre persone sono rimaste ferite.

Le Cause e la Dinamica dell’Incidente

Il sinistro si è verificato nelle prime ore del mattino, per cause ancora in fase di accertamento. La Fiat Y10, su cui viaggiava il pensionato deceduto, e la Fiat 500, sulla quale si trovava il figlio della vittima, sono entrate in collisione in un tratto della provinciale. Quest’ultimo, un carabiniere 50enne, si trovava con il padre in quel momento, ma fortunatamente non era in servizio al momento dell’incidente. Il figlio è rimasto ferito e trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Intervento dei Soccorsi e Dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Sul posto anche i soccorritori del 118, della Croce Rossa e della Croce Verde, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato i feriti in ospedale.

Le altre due persone coinvolte nello scontro sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Il Lutto nella Comunità

La tragica morte del pensionato ha suscitato grande commozione a Olevano Sul Tusciano, dove l’uomo era ben conosciuto. La comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima, mentre le indagini continuano per chiarire le cause dell’incidente e se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito allo scontro.