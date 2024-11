La comunità di Scafati è profondamente colpita dalla tragica scomparsa di Gianpiero Cavallaro, 48 anni, vittima di un grave incidente stradale avvenuto lungo la SS16, nei pressi di Loreto, in provincia di Ancona. Originario di Scafati, Gianpiero viveva da anni a Recanati con la moglie Tiziana e i due figli gemelli.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato all’altezza dell’imbocco della Loreto-Porto Recanati, nei pressi dell’autostrada A14. Gianpiero era alla guida della sua auto quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’altra vettura diretta verso Castelfidardo.

L’impatto è stato devastante e per Gianpiero non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dello schianto.

Il cordoglio

La notizia ha lasciato sgomenti i suoi amici e conoscenti, sia a Scafati che nella sua comunità di Recanati. Gianpiero era molto stimato da chi lo conosceva, e il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore di tanti.