Non ce l’ha fatta Gennaro Buono, l’operaio 61enne di Montecorvino Pugliano rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un drammatico incidente sul lavoro avvenuto a Pagliarone. Buono era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere rimasto incastrato in un macchinario durante l’attività lavorativa.

L’incidente e i soccorsi

L’episodio è avvenuto presso un’azienda locale. Gennaro Buono stava operando su un macchinario quando, per cause ancora da accertare, è rimasto intrappolato, riportando ferite gravissime. I colleghi presenti sul posto hanno immediatamente allertato il 118, mentre cercavano di liberarlo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, Buono è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha comportato l’amputazione della gamba destra. Nonostante gli sforzi del personale medico, il suo stato di salute è rimasto critico. Nelle ultime ore, le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, portando al tragico epilogo.

Indagini in corso

A seguito dell’incidente, i carabinieri della compagnia di Battipaglia, coordinati dal capitano Samuele Bileti, hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli inquirenti sono affiancati dal personale dell’Asl, che ha effettuato i rilievi tecnici all’interno dell’azienda dove si è verificato l’incidente.