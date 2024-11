Una sofisticata truffa bancaria ha portato alla sottrazione di 145mila euro ai danni di una donna romana, vittima di un raggiro ben orchestrato. Fingendosi personale antifrode di Poste Italiane, i truffatori sono riusciti a ingannare la vittima e a sottrarle la tessera bancoposta e il relativo PIN.

I Dettagli dell’Operazione

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania (Salerno) e dai militari della stazione di Potenza, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per tre persone. L’ordinanza è stata emessa dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura vallese. Le accuse a carico dei tre indagati includono truffa, indebito utilizzo di strumenti di pagamento, sostituzione di persona e riciclaggio. Altre tre persone risultano indagate in stato di libertà.

La Dinamica della Truffa

Gli indagati avrebbero contattato la vittima presentandosi come personale antifrode di Poste Italiane, con la scusa di dover eseguire operazioni urgenti per mettere in sicurezza il suo conto corrente. Convinta della necessità dell’intervento, la donna è persuasa a lasciare la propria tessera bancoposta e il PIN nella casetta delle lettere di casa. Gli indagati hanno quindi prelevato la carta e iniziato una serie di operazioni economiche per svuotare rapidamente il conto.

Le Indagini e il Recupero delle Tracce

Dalle indagini è emerso che il gruppo ha effettuato operazioni per somme ingenti, finalizzate a sottrarre 145mila euro in pochi giorni. Queste transazioni erano mirate a trasferire il denaro su conti correnti differenti, con prelievi successivi per ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro rubato.

Provvedimenti e Sanzioni

L’operazione rappresenta un’importante azione delle forze dell’ordine per contrastare le truffe sofisticate che colpiscono soprattutto le persone più vulnerabili. Il lavoro combinato dei Carabinieri e della Procura di Vallo della Lucania ha permesso di fermare i responsabili e avviare le pratiche necessarie per ricostruire i flussi di denaro sottratti.