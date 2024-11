La Polizia di Stato ha identificato quattro minorenni responsabili del lancio di sassi dal cavalcavia dell’autostrada A1 nel tratto che attraversa il comune di Capua, in provincia di Caserta. Questo gesto pericoloso ha messo a rischio l’incolumità degli automobilisti e causato danni a due autocarri, i cui parabrezza sono stati gravemente lesionati.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato tempestivo: i poliziotti della Stradale di Caserta Nord si sono recati sul luogo, dove hanno raccolto prove e individuato i sassi lanciati poco distante. Grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza della zona, le autorità sono riuscite a risalire ai responsabili, quattro adolescenti, che sono quindi prontamente segnalati alla Procura dei Minori di Napoli e poi affidati ai genitori.

Rischi e Implicazioni del Lancio di Sassi sulle Autostrade

Il lancio di sassi da cavalcavia rappresenta un gesto estremamente pericoloso e potenzialmente letale. Oltre a causare danni materiali ai veicoli, rischia di provocare gravi incidenti con conseguenze fatali per i conducenti e i passeggeri.

Provvedimenti e Misure Preventive

L’identificazione tempestiva degli autori di questo gesto sottolinea dunque l’importanza della videosorveglianza nelle aree pubbliche e nei tratti autostradali per prevenire e reprimere comportamenti pericolosi. La segnalazione alla Procura dei Minori ha attivato il percorso giudiziario per i giovani coinvolti, un passo importante per sensibilizzare i minorenni sulle conseguenze delle loro azioni.