Erano in migliaia ieri sera, a San Sebastiano al Vesuvio, per ricordare Santo Romano. La fiaccolata in memoria del 19enne ucciso con un colpo di pistola nella notte tra venerdì e sabato è partita dal luogo dove il ragazzo è stato ucciso, dall’esterno del municipio del Comune in provincia di Napoli, per dirigersi nel luogo della veglia di preghiera tenuta dall’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, al santuario diocesano di San Sebastiano Martire. Sono arrivati da tutta la provincia per rendere omaggio al 19enne di Volla che giocava come portiere nel Micri, squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza. Presenti i suoi compagni di squadra.

C’erano anche i familiari del ragazzo così come i genitori di Francesco Pio Maimone, un altro giovanissimo ucciso nel 2023 tra gli chalet di Mergellina, a Napoli. “Non solo ci sono in giro troppe armi – ha evidenziato il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha partecipato alla fiaccolata – ma anche troppi ragazzi che sanno come procurarsele, usarle e nasconderle. Cioè giovani assassini o potenziali tali, senza scrupoli e pietà, che tentano di scalare velocemente le gerarchie criminali a suon di pallottole, sangue e morti e che non lasciano passare nemmeno una scarpa sporcata.

Così seminano il terrore e credono di guadagnarsi il rispetto. Ora tante preghiere, proclami, parole di solidarietà ai Romano, promesse di giustizia. Tutto giusto e sacrosanto ma poi Santo sarà dimenticato e tutto ritornerà come prima? Non dobbiamo mai dimenticarlo, né lui né ogni singola vittima innocente della criminalità e delle barbarie, alle preghiere e alle promesse dovranno seguire i fatti. Non è possibile piangere l’ennesima giovane vita spezzata in questo assurdo modo”.

Mentre il corteo sfilava, nel Municipio di San Sebastiano al Vesuvio si teneva una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduta dal prefetto di Napoli Michele di Bari. E sempre ieri sera chiede perdono, dai microfoni del Tg1, il padre del 17enne accusato dell’omicidio di Santo Romano: “Non doveva capitare proprio questa cosa”, ha detto.