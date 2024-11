A novembre 2024, l’Assegno Unico Universale (AUU) sarà erogato alle famiglie italiane in due date distinte. Di seguito, vedremo il calendario dei pagamenti, cosa fare in caso di mancato aggiornamento dell’ISEE e le novità previste dalla Manovra Economica 2025.

Date del Pagamento Assegno Unico Novembre 2024

L’INPS ha confermato che i pagamenti dell’Assegno Unico saranno erogati in base al seguente calendario:

18, 19 e 20 novembre 2024: pagamenti per le famiglie che hanno già ricevuto la prestazione nei mesi precedenti e per cui non ci sono state variazioni nell’importo.

Ultima settimana di novembre: pagamenti per chi ha subito variazioni nell’importo o per chi riceve l’assegno per la prima volta.

Come Controllare il Pagamento dell’Assegno Unico INPS

Le famiglie possono verificare la data di accredito dell’Assegno Unico direttamente sul sito INPS. Per controllare lo stato del pagamento è necessario accedere alla propria area personale “Fascicolo previdenziale del cittadino” e seguire questi passaggi:

Accedere alla sezione “Prestazioni”;

Cliccare su “Pagamenti”;

Selezionare l’anno in corso, cioè il 2024.

Questi passaggi permettono di visualizzare le date di pagamento, gli importi spettanti e le eventuali variazioni.

Assegno Unico senza ISEE: cosa sapere

Nel 2024, è emerso il timore che l’Assegno Unico potesse essere sospeso per chi non presenta l’ISEE aggiornato. Tuttavia, il Ministero dell’Economia ha smentito questa ipotesi. Chi non ha aggiornato l’ISEE riceverà la quota minima dell’Assegno Unico, che ammonta a 57 euro per figlio. Lo stesso importo è previsto per chi supera il limite massimo ISEE fissato per il 2024 a 45.574,96 euro.

Per chi desidera presentare l’ISEE aggiornato e ottenere una quota maggiore, basterà compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite il portale INPS oppure tramite un CAF o patronato. Una volta completata la procedura, l’INPS aggiornerà l’ISEE entro pochi giorni.

Novità Assegno Unico in Manovra 2025

La Manovra Economica 2025, attualmente in discussione in Parlamento, contiene importanti novità sull’Assegno Unico Universale. A partire dal 2025, l’accredito dell’assegno non inciderà più sul calcolo dell’ISEE, una modifica che potrebbe agevolare molte famiglie. Ad oggi, infatti, l’assegno unico aumenta il valore dell’ISEE, causando la perdita di accesso ad alcuni bonus aggiuntivi, come il bonus asilo nido.

Se confermata, questa modifica permetterà alle famiglie di beneficiare dell’Assegno Unico senza influire sugli altri aiuti economici.