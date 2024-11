I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli straordinari nei luoghi della movida stabiese. L’operazione, volta a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative, ha portato a diverse denunce e sanzioni.

I Risultati dei Controlli

Durante il servizio, sono stati controllati 42 veicoli e identificate 95 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine. L’attività ha portato ai seguenti risultati:

Denunce penali:

Un 29enne è stato denunciato per possesso illegale di un coltello.

Cinque persone, di età compresa tra 23 e 54 anni, sono state deferite per guida senza patente.

Un 23enne e un 24enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza.

Segnalazione per droga:

Un 36enne è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di una modica quantità di marijuana.

Violazioni al Codice della Strada

Durante i controlli, sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 14.000 euro. Le sanzioni hanno riguardato violazioni come:

Mancanza di documenti obbligatori per la guida;

Infrazioni legate alla sicurezza stradale.

Perquisizioni e Sicurezza

Sono state inoltre effettuate diverse perquisizioni personali e veicolari, con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti illeciti nella zona.