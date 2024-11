Oggi, presso la stazione di Porta Nolana, sarà possibile vedere da vicino il nuovo treno Stadler dell’EAV, un’innovazione che promette di migliorare il trasporto pubblico campano.

Esposizione per pendolari e utenti

Dalle ore 9:00 alle 18:00, il treno sarà visibile dall’esterno per tutti i pendolari e gli utenti che frequentano la stazione. È un’occasione unica per scoprire uno dei primi esemplari dei 56 nuovi treni destinati a rivoluzionare il servizio offerto dall’Ente Autonomo Volturno.

Visita riservata ai giornalisti

Alle ore 16:00 si terrà inoltre una visita del treno riservata ai giornalisti. Saranno presenti:

Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV.

Luca Cascone, presidente della commissione Trasporti della Regione Campania.

Durante l’incontro, si farà il punto sui tempi previsti per l’entrata in servizio dei nuovi convogli, fondamentali per aumentare la frequenza delle corse e migliorare la qualità del servizio.

Un passo avanti per il trasporto pubblico

I nuovi treni Stadler rappresentano un investimento cruciale per il trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di potenziare l’efficienza, la sicurezza e il comfort per i passeggeri. La loro messa in servizio sarà una tappa importante per i pendolari della Campania, da tempo in attesa di un miglioramento tangibile della rete ferroviaria.

Questa iniziativa segna un momento di trasparenza e condivisione con l’utenza, ribadendo l’impegno dell’EAV e della Regione Campania nel rinnovare il parco mezzi e rispondere alle esigenze del territorio.