Negli ultimi anni, i bonus sono stati un supporto significativo per lavoratori dipendenti e autonomi, alleggerendo il carico finanziario di molte famiglie italiane. Anche per la fine del 2024 e il 2025, si prevede l’introduzione o il rinnovo di alcuni incentivi destinati ai lavoratori, resi noti in parte con la nuova Manovra di Bilancio.

Ecco una panoramica sui principali bonus attuali e su quelli che potrebbero essere confermati o introdotti.

Bonus per i Dipendenti 2024: Quali sono e come funzionano

Nel 2024, i lavoratori dipendenti hanno beneficiato di diversi incentivi, tra cui lo sgravio contributivo, il taglio dell’Irpef e il bonus mamme lavoratrici. Questi bonus hanno contribuito a incrementare le buste paga e ad alleviare le spese per molte famiglie.

Sgravio Contributivo

Lo sgravio contributivo ha permesso ai dipendenti di godere di un aumento in busta paga riducendo le trattenute contributive. Per redditi fino a 35.000 euro, è stata prevista una riduzione dell’aliquota contributiva, consentendo un aumento fino a circa 100 euro in busta paga.

Per stipendi fino a 1.923 euro mensili: lo sgravio è stato del 2,19% per il settore privato e dell’1,80% per il settore pubblico, per stipendi tra 1.923 e 2.692 euro: lo sgravio è stato del 3,19% per i privati e del 2,80% per i dipendenti pubblici.

Il rinnovo di questo incentivo nel 2025 è ancora incerto, poiché comporta una spesa considerevole, stimata attorno ai 10 milioni di euro. Le decisioni in merito verranno confermate nella Legge di Bilancio, tenendo conto delle disponibilità economiche.

Taglio dell’Irpef

Il taglio dell’Irpef ha permesso un risparmio medio annuo di circa 260 euro per i lavoratori dipendenti, accorpando due scaglioni al 23%. Questo incentivo richiede un impegno finanziario importante da parte dello Stato, e il Governo sta valutando la sua sostenibilità per il 2025.

Bonus Mamme Lavoratrici

Questo incentivo ha fornito fino a 3.000 euro alle madri lavoratrici con figli a carico. Per chi ha due figli, di cui uno di età inferiore ai 10 anni, il bonus è valido fino al 31 dicembre 2024. Per le madri con almeno tre figli, di cui uno minore, il beneficio si estende fino al 31 dicembre 2026.

Tuttavia, per il 2025 il Governo potrebbe limitare il bonus alle sole madri con due figli. Questa scelta sarà definita nella prossima Legge di Bilancio.

Quali Bonus Potrebbero Restare nel 2025?

È previsto che alcuni incentivi vengano prorogati, soprattutto quelli rivolti ai nuclei familiari con figli o con redditi medio-bassi. Tuttavia, i dettagli definitivi emergeranno solo con l’approvazione della nuova Manovra finanziaria, che stabilirà se e come questi bonus verranno finanziati.

Come Accedere ai Bonus

Per i lavoratori dipendenti, i bonus vengono generalmente erogati automaticamente in busta paga o come riduzione delle trattenute fiscali. I datori di lavoro e i consulenti del lavoro monitorano questi aggiornamenti normativi per garantire l’applicazione delle agevolazioni spettanti ai dipendenti.